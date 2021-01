PlayStation e Microsoft tra le società che forniscono il miglior ambiente di lavoro per la comunità LGBTQ (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Human Rights Campaign ha pubblicato i risultati di un suo rapporto che mette in luce le aziende con sede negli Stati Uniti che stanno facendo il meglio per quanto riguarda le pratiche e le politiche relative all'uguaglianza sul posto di lavoro nella comunità LGBTQ e diverse società del gaming compaiono proprio su questa lista. Il report del 2021 include 767 aziende che hanno ricevuto un punteggio massimo per le politiche inclusive LGBTQ, segnando così un record. Nella lista con un punteggio perfetto sono inclusi giganti del gioco come Activision Blizzard, Electronic Arts e Sony Interactive Entertainment, nonché il rivenditore GameStop. Anche Microsoft, Apple e Amazon sono nella lista quest'anno. "Il Corporate Equality Index esce dopo un anno in cui la nazione ha affrontato una ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Human Rights Campaign ha pubblicato i risultati di un suo rapporto che mette in luce le aziende con sede negli Stati Uniti che stanno facendo il meglio per quanto riguarda le pratiche e le politiche relative all'uguaglianza sul posto dinellae diversedel gaming compaiono proprio su questa lista. Il report del 2021 include 767 aziende che hanno ricevuto un punteggio massimo per le politiche inclusive, segnando così un record. Nella lista con un punteggio perfetto sono inclusi giganti del gioco come Activision Blizzard, Electronic Arts e Sony Interactive Entertainment, nonché il rivenditore GameStop. Anche, Apple e Amazon sono nella lista quest'anno. "Il Corporate Equality Index esce dopo un anno in cui la nazione ha affrontato una ...

MicrosoftRTweet : RT @Eurogamer_it: #PlayStation e #Microsoft tra le società che forniscono il miglior ambiente di lavoro per la comunità LGBTQ. https://t.co… - Eurogamer_it : #PlayStation e #Microsoft tra le società che forniscono il miglior ambiente di lavoro per la comunità LGBTQ. - Info_e_Games : Microsoft: in arrivo un’altra grossa acquisizione? Insider ne è certo - - RpgBox77 : Analisi veloce: #Playstation compra tutto entro i suoi limiti. I first party sono monotematici, per variare l'offer… - floadri68 : @Microsoft Devo protestare sulla qualità di games with gold, la qualità dei giochi e a dir poco scadente e che Play… -