Pirlo | “Ronaldo nel suo giorno libero può fare quello che vuole”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Il “caso”, che se ne frega delle restrizioni da zona arancione e festeggia il compleanno della compagna sulla neve (rischia una mula fino a mille euro, i Carabinieri “indagano”), non è un caso della Juventus. Tanto meno un problema di. Il quale, nella conferenza stampa alla viglia della sfida col Bologna, si smarca dalle vicende personali della sua superstar: “Nelognuno èdiciò che crede e si prende le sue responsabilità. Anche. Al di fuori dal centro sportivo siamo tutti cittadini“.non prende posizione nemmeno sullo scontro Ibra-Lukaku: “Una giornata di squalifica? Non sapevo niente. Sono cose successe su un altro campo, è giusto che mi astenga dal dare valutazioni” L'articolo ilNapolista.

Fprime86 : RT @CorSport: #Juve, #Pirlo in conferenza: '#Ronaldo è libero di fare ciò che crede' - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Pirlo verso la #Samp: “#Chiesa dal 1° minuto. #CR7? Fuori dal campo è un libero cittadino” #SampJuve - Willyari2 : @RaiSport A detto che ognuno fuori dal centro sportivo si prende le proprie responsabilità...nn mi sembra.....Pirlo… - juve_magazine : JUVENTUS - Pirlo: 'Ronaldo nel privato fa ciò che meglio crede' - A28091982 : @Eurosport_IT Pirlo non è il tutore di nessuno... ogni tessererà nel privato può fare ciò che vuole... Ronaldo ha s… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo Ronaldo

Il domani è oggi. Andreain conferenza chiarisce che per Samp - Juve fare 'scelte in base a questa partita', senza ... Quindi '- Morata davanti' e 'Chiesa dal primo minuto', a costo di non ...E' il commento di Andreasulla questione Cristiano, finito al centro delle critiche per la gita in un'altra regione, a Courmayeur (Aosta) nonostante le restrizioni anti - covid. "La ...TORINO (ITALPRESS) – “La Samp è una buona squadra, che viene da un ottimo periodo, che ha fatto delle vittorie importanti. Ha avuto anche ...“Fa quello che crede e se ne prende le responsabilità. Al di fuori del centro sportivo siamo tutti cittadini” Il “caso” Ronaldo, che se ne frega delle restrizioni da zona arancione e festeggia il comp ...