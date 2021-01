Pirlo: “Cristiano Ronaldo viola la zona arancione? Ognuno si prenda le proprie resposabilità” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nonostante Piemonte e Valle d’Aosta siano zona arancione, la decisione di Cristiano Ronaldo di recarsi in un’altra regione ha fatto scalpore. Anche l’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ha trattato l’argomento in conferenza stampa: “Cristiano aveva il giorno libero e Ognuno nella vita privata può fare ciò che vuole. Nel centro sportivo tutti sono sotto il mio controllo, ma fuori dal centro sportivo Ognuno può decidere e prendersi le proprie responsabilità”. Foto: sito Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nonostante Piemonte e Valle d’Aosta siano, la decisione didi recarsi in un’altra regione ha fatto scalpore. Anche l’allenatore della Juventus, Andrea, ha trattato l’argomento in conferenza stampa: “aveva il giorno libero enella vita privata può fare ciò che vuole. Nel centro sportivo tutti sono sotto il mio controllo, ma fuori dal centro sportivopuò decidere e prendersi leresponsabilità”. Foto: sito Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Domani in attacco partiranno @Cristiano e @AlvaroMorata» #SampJuve - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «@federicochiesa può giocare sulla sinistra ma anche dentro il campo quando @Cristiano va in amp… - Noovyis : (Pirlo: “Cristiano Ronaldo viola la zona arancione? Ognuno si prenda le proprie resposabilità”) Playhitmusic - - Fra55oni : RT @LeonettiFrank: Andrea Pirlo su Cristiano Ronaldo: ' Aveva il giorno libero, ognuno nella vita privata è libero di fare ciò che crede. N… - HyboriaLeague : RT @juventusfc: ?? @Pirlo_Official: «Domani in attacco partiranno @Cristiano e @AlvaroMorata» #SampJuve -