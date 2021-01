Piotta-è ora di andare | in arrivo il nuovo videoclip

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Oggi 29 Gennaio 2021 è uscito ildel cantante-è ora di. Nel video sono presenti i personaggi della Serie Tv di successo Suburra. Il singolo è estratto da “Suburra–Final Season”, l’ultimo album che è stato realizzato appositamente come colonna sonora per la terza e ultima stagione della serie originale italiana Netflix, prodotta da Cattleya. I protagonisti di Suburra inoltre compaiono nel. “Suburra – Final Season” ilalbum diè online-è ora di: di cosa parla il singolo? Nel brano, come in tutto l’albuminterpreta con musica e parole la vita e gli stati d’animo dei vari personaggi della Serie. Anche attraverso il pianoforte suonato dal Maestro Francesco ...

, Èdi andare: il testo Kalimera e kalispera, quando viene sera Urlo dalla bocca l'ultimissima preghiera Perle di rosario 24k Che io sia maledetto che non ce l'ho fatta Troppa la mia rabbia ...Il video è disponibile a partire da oggi. Aureliano, Spadino, Angelica, Nadia, Cinaglia, Samurai e Manfredi, ovvero i protagonisti di Suburra - La Serie, compaiono nel nuovo videoclip di'Èdi andare' in uscita venerdì 29 gennaio. Il singolo è estratto da 'Suburra - Final Season', l'ultimo album dell'artista romano che è sato realizzato appositamente come colonna sonora per ...Oggi 29 Gennaio 2021 è uscito il videoclip di Piotta-è ora di andare. Volete sapere tutte le novità? scopriamole insieme nell'articolo.Aureliano, Spadino, Angelica, Nadia, Cinaglia, Samurai e Manfredi, ovvero i protagonisti di Suburra – La Serie, compaiono nel nuovo videoclip di Piotta “È ora di andare” in ...