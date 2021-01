Pioli: “Ibra dispiaciuto per l’espulsione. Non è razzista” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Milan prepara la sfida in campionato contro il Bologna. L’allenatore dei rossoneri Stefano Pioli – in conferenza stampa – si è soffermato anche sulla lita tra Ibrahimovic e Lukaku nel derby di Coppa Italia: “Certe situazioni possono succedere, ma di certo non è stato un bello spettacolo. Zlatan non è razzista e la sua storia lo certifica, credo sia arrivato il momento di mettere un punto su questa storia. La nostra proprietà è sempre stata in prima linea per combattere ogni tipo di discriminazione. Ibra è molto dispiaciuto per l’espulsione, ma anche tanto carico e determinato per la partita di domani”. Fonte: Milan Twitter ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Milan prepara la sfida in campionato contro il Bologna. L’allenatore dei rossoneri Stefano– in conferenza stampa – si è soffermato anche sulla lita trahimovic e Lukaku nel derby di Coppa Italia: “Certe situazioni possono succedere, ma di certo non è stato un bello spettacolo. Zlatan non èe la sua storia lo certifica, credo sia arrivato il momento di mettere un punto su questa storia. La nostra proprietà è sempre stata in prima linea per combattere ogni tipo di discriminazione.è moltoper, ma anche tanto carico e determinato per la partita di domani”. Fonte: Milan Twitter ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

