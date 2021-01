Pillole velenose sula casa del GF Vip | la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 13

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Buongiorno! Ma questa settimana nelladel Gfvip è successo di tutto e io adoro! Lunedì in puntata Giulia Salemi dopo aver parlato per settimane, di quanto lei tenga all’ amicizia con Tommaso, a differenza del ragazzo, che fa? Gli toglie la possibilità di andare in finale?Aveva di fronte Zelletta, Tommaso e Pierpaolo e a uno dei 3 doveva togliere la possibilità di andare in finale, tutti si aspettavano scegliesse Zelletta, visto che lo conosce da tre mesi, e invece a sorpresa ha scelto Tommaso. Nel gioco tutto è lecito e alla fine ha fatto una scelta strategica. Per facilitare il suo fidanzato( Pierpaolo) ha tolto di mezzo il più forte. Ci sta, quello che mi fa andare ai matti però, è che fino al giorno prima aveva accusato Tommaso di essere un cattivo amico? la capite l’incorenza tra i suoi discorsi e le sue azioni?Anche Pierpaolo comunque ci ha messo del ...