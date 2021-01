Pil del quarto trimestre meglio del previsto in Spagna +0 | 4% Francia giù dell’1 | 3% | in Germania economia stagnante a +0 | 1%

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 gennaio 2021)in inatteso rialzo a +0,4%,delma comunque in calo (-1,3%),sostanzialmente ferma (+0,1% dopo il boom dei tre mesi precedenti quando aveva registrato un +8,5%. Le prime stime sull’andamento del pil nel2020 sono in generale superiori alle previsioni ma confermano l’inevitabile rallentamento legato all’inizio della seconda ondata di Covid, che ha reso necessarie nuove restrizioni in tutti i Paesi. Il dato preliminare italiano, atteso martedì mattina, dovrebbe essere negativo ma secondo il ministro Roberto Gualtieri un calo fino al 4% non impatterà sull’andamento dell’anno nel suo complesso, per il quale si attende una contrazione intorno al 9%. Sulla base dei dati trimestrali diffusi venerdì sono state ...