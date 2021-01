Pietro Morreale “ha ucciso Roberta perché lei voleva lasciarlo, poi ha messo a posto la sua cameretta” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Pietro Morreale ha mostrato una forte attitudine al delitto. Così il gip di Termini Imerese nell’ordinanza di custodia cautelare per l’omicidio di Roberta Siragusa, la ragazza di 17 anni uccisa sabato notte a Caccamo (Palermo). Roberta voleva lasciare Pietro Morreale, che l’ha uccisa Roberta voleva interrompere la sua relazione con il fidanzato Pietro Morreale “per avvicinarsi a un altro ragazzo, ma aveva paura perché temeva per la sua incolumità e quella dei suoi familiari”. “Morreale era geloso – scrive il gip – lo hanno detto pressoché tutti i soggetti escussi, e la sua gelosia era morbosa tanto da avere impedito a Roberta di interrompere la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 29 gennaio 2021)ha mostrato una forte attitudine al delitto. Così il gip di Termini Imerese nell’ordinanza di custodia cautelare per l’omicidio diSiragusa, la ragazza di 17 anni uccisa sabato notte a Caccamo (Palermo).lasciare, che l’ha uccisainterrompere la sua relazione con il fidanzato“per avvicinarsi a un altro ragazzo, ma aveva pauratemeva per la sua incolumità e quella dei suoi familiari”. “era geloso – scrive il gip – lo hanno detto pressoché tutti i soggetti escussi, e la sua gelosia era morbosa tanto da avere impedito adi interrompere la ...

