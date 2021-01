«Pierpaolo innamorato della Gregoraci, ha saputo lavorarselo per bene»: la ‘sentenza’ dell’ex gieffina (Di venerdì 29 gennaio 2021) La convinzione dei più resta quella: Pierpaolo Pretelli è innamorato di Elisabetta e sebbene si sia gettato a capofitto nella relazione con la Salemi, il suo cuore resta fisso sulla Gregoraci. Non è solo la tesi degli affezionati Gregorelli, accaniti sostenitori del nascente flirt – mai realmente sbocciato – tra l’ex velino e la showgirl, ma anche la certezza di un’ex concorrente. Che dopo aver fatto tanto parlare di sé, si è concessa per un’intervista a Nuovo esprimendosi sul triangolo degli ultimi tempi. Leggi anche >> Giulia Salemi, colpo di scena al GF, famoso ex fidanzato pronto a riconquistarla: «La amo, fatemi entrare» Pierpaolo Pretelli innamorato di Elisabetta: non c’è dubbio per l’ex gieffina Se rispetto ai propri sentimenti si sente di dire che ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) La convinzione dei più resta quella:Pretelli èdi Elisabetta e sebsi sia gettato a capofitto nella relazione con la Salemi, il suo cuore resta fisso sulla. Non è solo la tesi degli affezionati Gregorelli, accaniti sostenitori del nascente flirt – mai realmente sbocciato – tra l’ex velino e la showgirl, ma anche la certezza di un’ex concorrente. Che dopo aver fatto tanto parlare di sé, si è concessa per un’intervista a Nuovo esprimendosi sul triangolo degli ultimi tempi. Leggi anche >> Giulia Salemi, colpo di scena al GF, famoso ex fidanzato pronto a riconquistarla: «La amo, fatemi entrare»Pretellidi Elisabetta: non c’è dubbio per l’exSe rispetto ai propri sentimenti si sente di dire che ...

iMMarghe_ : Pierpaolo non lo vedo tantissimo coinvolto. Ha un’interesse ma non mi sembra innamorato #tzvip - einvecenoo : Unpopular opinion: Pierpaolo giá si è scocciato di Giulia ma non puó lasciarla per mantenere la dinamica da ragazzo… - infoitcultura : Pierpaolo Pretelli, Ambra Lombardo svela: “Innamorato della Gregoraci” - Silvia74984362 : Scusate ma lo deve dire!! Io non ce L ho con Pierpaolo, perché forse si è innamorato davvero! Io ce l'ho con lei!!… - nonesistevenere : ma a voi pierpaolo sembra davvero innamorato? #PRELEMI -