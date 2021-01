Pierpaolo e Giulia “agitano” la Casa del GF Vip: il Golden Trio si esprime sulle ultime discussioni – VIDEO (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando sono stanchi delle discussioni tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. In vista della nuova puntata del Grande Fratello Vip di stasera, il terzetto si rinchiude in magazzino per fare delle riflessioni a tal proposito. Pierpaolo e Giulia “agitano” la Casa del GF Vip: Zorzi preoccupato, il parere... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando sono stanchi delletraSalemi ePretelli. In vista della nuova puntata del Grande Fratello Vip di stasera, il terzetto si rinchiude in magazzino per fare delle riflessioni a tal proposito.” ladel GF Vip: Zorzi preoccupato, il parere... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : 'Tifo per voi'... musica per le orecchie di Pierpaolo e Giulia! ?? #GFVIP - tzstanaccount : @GiuliaBertin0 pier non toglie il posto ad una stefania o a mtr? pierpaolo si guarderà i propri affaracci, mandando… - StefyOrlyQueen : RT @sietetuttifalzi: ?Immaginate Andrea finalista e Giulia e Pierpaolo in nomination eliminatoria? #tzvip - Dario04680650 : @SilviCeola @pandoraxxxxxx Pure il padre ha appena detto che Giulia sta tirando troppo la corda con Pierpaolo e che… - rosafluo1 : #gfvip #GFVIP #tzvip PREVISIONI STASERA: - Pierpaolo finalista (??) - Tommaso uscirà male nelle clip, verrà fatto pa… -