Piero Pelù, il videomessaggio commuove l'Italia – VIDEO (Di venerdì 29 gennaio 2021) Piero Pelù, videomessaggio a sorpresa attraverso i propri canali social. L'annuncio del cantante emoziona gli italiani. Appello di Pierò Pelù attraverso i propri canali social. Il cantautore toscano ha infatti postato un video in cui chiede in lingua inglese la scarcerazione di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'università di Bologna attualmente agli arresti in patria L'articolo proviene da Inews.it.

Agenzia_Ansa : @PieroPelu, liberate subito Patrick #Zaki. In un videomessaggio il cantante lo chiede 'perché amo l'#Egitto e la su… - iconanews : Piero Pelù, liberate subito Patrick Zaki - giornaleradiofm : Piero Pelù, liberate subito Patrick Zaki: (ANSA) - IL CAIRO, 29 GEN - Piero Pelù ha pubblicato un videomessaggio ch… - Piero_Strada : RT @AndreaMarano11: Il video-appello di Piero Pelù per Patrick Zaki: “Per favore liberatelo, ora” - paolocoa : FQ-Il video-appello di Piero Pelù per Patrick Zaki: “Per favore liberatelo, ora” -

