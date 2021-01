Piano educativo per gli studenti disabili, le associazioni denunciano: “Per la prima volta saranno esonerati da alcune materie” (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Il nuovo Piano educativo Individualizzato (PEI) cosi com’è stato approvato non migliora le condizioni degli alunni con disabilità. Per la prima volta nella storia dell’inclusione scolastica si potranno esonerare gli studenti disabili dall’insegnamento di alcune discipline”. A denunciarlo a ilfattoquotidiano.it è la presidente del Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno (CIIS). “Troppe criticità nel testo, la voce delle famiglie e delle associazioni è rimasta inascoltata” affermano diverse organizzazioni che difendono i diritti delle persone non autosufficienti. “Siamo pronti alla mobilitazione” è la voce che circola in questi giorni tra le associazioni. Secondo il presidente dell’Anffas “ci aspettavamo qualcosa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Il nuovoIndividualizzato (PEI) cosi com’è stato approvato non migliora le condizioni degli alunni contà. Per lanella storia dell’inclusione scolastica si potranno esonerare glidall’insegnamento didiscipline”. A denunciarlo a ilfattoquotidiano.it è la presidente del Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno (CIIS). “Troppe criticità nel testo, la voce delle famiglie e delleè rimasta inascoltata” affermano diverse organizzazioni che difendono i diritti delle persone non autosufficienti. “Siamo pronti alla mobilitazione” è la voce che circola in questi giorni tra le. Secondo il presidente dell’Anffas “ci aspettavamo qualcosa ...

