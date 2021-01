Pesaro | malore mentre torna con la spesa nella sua casa di Pantano | pensionato si accascia a terra e muore

(Di venerdì 29 gennaio 2021)Dramma ieri mattinazona tra via Rossi e via Dandolo all'altezza della locale farmacia quando un uomocamminava è stato colto da improvvisoed è caduto esanime al suolo. ...

Bastianoni, 76 anni, era una figura molto nota a Pantano e in via Dandolo dove abitava. La tragedia ieri mattina davanti ai passanti ...PESARO Dramma ieri mattina nella zona tra via Rossi e via Dandolo all’altezza della locale farmacia quando un uomo mentre camminava è stato colto da improvviso malore ed è ...