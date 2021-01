Performance teatrali a sorpresa nei cortili delle scuole d’infanzia bolognesi (Di venerdì 29 gennaio 2021) BOLOGNA – Uno spettacolo teatrale nel cortile dei nidi e delle scuole dell’infanzia di Bologna, dove i piccoli spettatori possono seguirlo in tutta sicurezza dietro le vetrate del loro istituto. Si chiama ‘Al di là del vetro’ l’iniziativa de La Baracca del teatro Testoni Ragazzi di Bologna, che da questa mattina e per tutta la prossima settimana, porterà due attrici della compagnia negli spazi esterni di alcune scuole bolognesi, regalando un momento di svago (a sorpresa) ai bambini. Leggi su dire (Di venerdì 29 gennaio 2021) BOLOGNA – Uno spettacolo teatrale nel cortile dei nidi e delle scuole dell’infanzia di Bologna, dove i piccoli spettatori possono seguirlo in tutta sicurezza dietro le vetrate del loro istituto. Si chiama ‘Al di là del vetro’ l’iniziativa de La Baracca del teatro Testoni Ragazzi di Bologna, che da questa mattina e per tutta la prossima settimana, porterà due attrici della compagnia negli spazi esterni di alcune scuole bolognesi, regalando un momento di svago (a sorpresa) ai bambini.

flavia_petrini : RT @DrMCecconi: Come tutti i miei colleghi non vado ad una conferenza scientifica dal vivo da circa 1 anno. Gli attori teatrali e musicisti… - alexriccio1 : RT @DrMCecconi: Come tutti i miei colleghi non vado ad una conferenza scientifica dal vivo da circa 1 anno. Gli attori teatrali e musicisti… - micheled2869 : RT @DrMCecconi: Come tutti i miei colleghi non vado ad una conferenza scientifica dal vivo da circa 1 anno. Gli attori teatrali e musicisti… - Trentordici1 : RT @DrMCecconi: Come tutti i miei colleghi non vado ad una conferenza scientifica dal vivo da circa 1 anno. Gli attori teatrali e musicisti… - PaoloGioviti : RT @DrMCecconi: Come tutti i miei colleghi non vado ad una conferenza scientifica dal vivo da circa 1 anno. Gli attori teatrali e musicisti… -

Ultime Notizie dalla rete : Performance teatrali C'è il covid? Ora anche il teatro si può "ordinare" e arriva a casa Radiogold Roma - Teatro dell'Opera: I Puritani (streaming)

A cinque minuti dall’inizio, nonostante il tentativo di qualche commentatore di aizzare la stantia polemica Roma vs Milano, il pubblico nella chat comune chiacchiera e si interroga. In particolare, se ...

Teatro a domicilio: l’iniziativa delle Officine Gorilla di Alessandria

ALESSANDRIA - Il servizio di teatro a domicilio “Thelivery - Consegne teatrali a domicilio. Sempre calde.” è attivo da giovedì 28 gennaio.

A cinque minuti dall’inizio, nonostante il tentativo di qualche commentatore di aizzare la stantia polemica Roma vs Milano, il pubblico nella chat comune chiacchiera e si interroga. In particolare, se ...ALESSANDRIA - Il servizio di teatro a domicilio “Thelivery - Consegne teatrali a domicilio. Sempre calde.” è attivo da giovedì 28 gennaio.