"Perché si è inventata questa sceneggiata". Alba Parietti massacra la Ruta, il "flirt" che la scatena: poche ore alla rissa (Di venerdì 29 gennaio 2021) Scontro epocale. Tenetevi forte: stasera al Grande Fratello Vip - il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 - accadrà di tutto. Dall'arrivo di Walter Zenga (attesissimo) al ritorno di Alba Parietti nella casa. Il motivo? Un incontro di fuoco con Maria Teresa Ruta. Tutto nasce dalla dichiarazioni della Ruta su Alain Delon. Il famoso attore avrebbe, a detta della giornalista, iniziato un corteggiamento serrato ai tempi di Miss Italia preferendola ad Alba Parietti. Che rincara la dose prima sui social con un post di fuoco e poi tutto ha fatto scoppiare una scintilla. Alba sui social fa un annuncio durissimo: "Ebbene si, lo squalo è partito alla volta di Roma. Si sta affilando le pinne… Io e il mio ego siamo già partiti e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Scontro epocale. Tenetevi forte: stasera al Grande Fratello Vip - il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 - accadrà di tutto. Dall'arrivo di Walter Zenga (attesissimo) al ritorno dinella casa. Il motivo? Un incontro di fuoco con Maria Teresa. Tutto nasce ddichiarazioni dellasu Alain Delon. Il famoso attore avrebbe, a detta della giornalista, iniziato un corteggiamento serrato ai tempi di Miss Italia preferendola ad. Che rincara la dose prima sui social con un post di fuoco e poi tutto ha fatto scoppiare una scintilla.sui social fa un annuncio durissimo: "Ebbene si, lo squalo è partitovolta di Roma. Si sta affilando le pinne… Io e il mio ego siamo già partiti e ...

