Perché le Regioni 'torneranno gialle' lunedì e non domenica (Di venerdì 29 gennaio 2021) Si è creata grande confusione nel tardo pomeriggio di oggi, dopo la notizia delle nuove ordinanze firmate dal Ministro della Salute Roberto Speranza. All'inizio molti quotidiani (che poi si sono corretti) avevano parlato del passaggio in zona gialla (delle Regioni 'declassate' da quella arancione) a partire da domenica 31 dicembre. Ma non è così. La risposta alla domanda «Quando diventa zona gialla la mia regione?» è nel testo della precedente ordinanza firmata dal Ministero della Salute. LEGGI ANCHE > Salvini dice che la Lombardia è zona gialla è merito dei ricorsi della Regione (ma non è così) Lazio, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Abruzzo saranno arancioni fino alla mezzanotte tra domenica e lunedì. Poi ci sarà il passaggio nella fascia inferiore di rischio.

dai sintomi alla mortalità, perché fa così paura Nuove zone rosse, arancioni e gialle dal 22 gennaio: quali Regioni cambiano colore Le Regioni che cambiano colore il 31 gennaio Perché l'Europa vuole ...

Covid: Italia lunedì quasi tutta gialla, 5 regioni arancioni

Il divieto, dunque, resta, nonostante molte regioni siano passate in area gialla. "L'indice di trasmissione del contagio è sceso a 0,84. È un risultato incoraggiante frutto dei comportamenti ...

