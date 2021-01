Perché c’è il pubblico al Cantante Mascherato 2021? (Di venerdì 29 gennaio 2021) A vedere Il Cantante Mascherato 2021 su Raiuno non può non balzare all’occhio la presenza del pubblico. In una fase come quella che sta vivendo tutta l’Italia in cui sono vietati gli assembramenti, fa strano vedere uno studio con del pubblico. Come mai c’è il pubblico ad Il Cantante Mascherato? A differenza dei concorrenti protagonisti del programma, non c’è nessun mistero: il pubblico è in realtà composto da trenta persone che formano una sorta di pool investigativo a cui tocca il compito, insieme alla giuria, di capire chi si celi sotto la maschera. Un gruppo di persone che, quindi, non cambierà durante le cinque puntate ma che sarà sottoposto a test sierologici per poter accedere allo studio. Dei figuranti, insomma. first appeared ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 29 gennaio 2021) A vedere Ilsu Raiuno non può non balzare all’occhio la presenza del. In una fase come quella che sta vivendo tutta l’Italia in cui sono vietati gli assembramenti, fa strano vedere uno studio con del. Come mai c’è ilad Il? A differenza dei concorrenti protagonisti del programma, non c’è nessun mistero: ilè in realtà composto da trenta persone che formano una sorta di pool investigativo a cui tocca il compito, insieme alla giuria, di capire chi si celi sotto la maschera. Un gruppo di persone che, quindi, non cambierà durante le cinque puntate ma che sarà sottoposto a test sierologici per poter accedere allo studio. Dei figuranti, insomma. first appeared ...

