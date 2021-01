Per la Lega di Crotone il pericolo a scuola non è il Covid ma… il gender (Di venerdì 29 gennaio 2021) Giancarlo Cerrelli e Marisa Luana Cavallo. Questi i nomi del coordinatore provinciale della Lega e della consigliera (sempre della Lega) di Crotone, secondo cui nelle scuole di Crotone non bisogna avere paura del Covid, ma bensì dell’indottrinamento gender: Non solo: bisogna stare attenti a chi con la “scusa dell’educazione e del rispetto propiziano il superamento dei concetti di normalità e natura”. E lo fanno parlando degli studenti dell’Istituto Pertini-Santone di Crotone, dove, a detta loro “si organizzino incontri per studenti ancora in fase di maturazione”. Insomma, un male peggiore di quello del Covid, per il quale – forse direbbero – bisogna trovare in fretta un vaccino. E, per esprimere questo loro malessere e sottolineare l’assurdità delle ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Giancarlo Cerrelli e Marisa Luana Cavallo. Questi i nomi del coordinatore provinciale dellae della consigliera (sempre della) di, secondo cui nelle scuole dinon bisogna avere paura del, ma bensì dell’indottrinamento: Non solo: bisogna stare attenti a chi con la “scusa dell’educazione e del rispetto propiziano il superamento dei concetti di normalità e natura”. E lo fanno parlando degli studenti dell’Istituto Pertini-Santone di, dove, a detta loro “si organizzino incontri per studenti ancora in fase di maturazione”. Insomma, un male peggiore di quello del, per il quale – forse direbbero – bisogna trovare in fretta un vaccino. E, per esprimere questo loro malessere e sottolineare l’assurdità delle ...

