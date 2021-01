Per Crisanti, "è probabile che ci saranno altre pandemie" (Di venerdì 29 gennaio 2021) AGI - In futuro "è assai probabile che ci saranno altre pandemie, ma non è detto che saranno così diffusive". Così all'AGI Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Microbiologia dell'Università di Padova. "Se guardiamo al passato le pandemie si sono verificate, ma non così di frequente come si vuol far credere", spiega Crisanti. "E' un problema di probabilità legato all'esposizione dell'uomo a virus potenzialmente in grado di fare il salto di specie. Determinati ambienti in cui il contatto uomo animale sia più diretto favoriscono la trasmissione", osserva. Se le varianti prendono piede le misure non bastano "Se le varianti prenderanno il sopravvento vorrà dire che le misure che abbiamo adottato, distanziamento e mascherine, non bastano più", ... Leggi su agi (Di venerdì 29 gennaio 2021) AGI - In futuro "è assaiche ci, ma non è detto checosì diffusive". Così all'AGI Andrea, direttore del dipartimento di Microbiologia dell'Università di Padova. "Se guardiamo al passato lesi sono verificate, ma non così di frequente come si vuol far credere", spiega. "E' un problema di probabilità legato all'esposizione dell'uomo a virus potenzialmente in grado di fare il salto di specie. Determinati ambienti in cui il contatto uomo animale sia più diretto favoriscono la trasmissione", osserva. Se le varianti prendono piede le misure non bastano "Se le varianti prenderanno il sopravvento vorrà dire che le misure che abbiamo adottato, distanziamento e mascherine, non bastano più", ...

PiazzapulitaLA7 : 'Per levarci la mascherina ci vorranno un paio d'anni' Andrea Crisanti #Piazzapulita - Corriere : Crisanti: «Per toglierci la mascherina ci vorranno un paio di anni» - repubblica : Crisanti: 'Per toglierci la mascherina serviranno due anni' - marilovesgr33n : Non mi sento anestetizzata ai morti ma mi domando se vivere sia mai stato 100% sicuro Mi sembra che un modo per co… - SouzaEluam : RT @Corriere: Crisanti: «Per toglierci la mascherina ci vorranno un paio di anni» -