Pentadieta Flachi | com’è riuscita a dimagrire Antonella Clerici

Leggi su solonotizie24

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Coma funziona la dieta della dottoressa Evelina? La suapermette di eliminare fino a 5 kg in un mese; ed è così cheè dimagrita. Photo Adobe Stock and GoogleEvelinaè una nota nutrizionista, spesso ospite nei programmi televisivi dove viene chiamata per consigli alimentari e per la sua ormai nota, o dieta, con il quale la conduttricea perdere qualche chilo in più. La dieta della dottoressa, infatti, è ideale per perdere dai 5 ai 6 kg in un mese, inoltre, rappresenta un ottimo modo per imparare a mangiare bene. ma andiamo a vedere nello specifico di cosa si tratta. Evelina ...