Pensioni Febbraio 2021: allerta, ecco la novità (Di venerdì 29 gennaio 2021) Anche per Febbraio l'erogazione delle Pensioni è stato anticipato agli ultimi giorni del mese di gennaio così da evitare quanto più possibile assembramenti, quindi da questo punto di vista non sono presenti sostanziali novità. Le sorprese potrebbero essere altre, sopratutto per alcune tipologie di pensionati che potrebbero rilevare un importo sensibilmente inferiore sul cedolino Pensioni. Importi più bassi? Gli utenti del portale ufficiale dell'INPS possono fare un confronto diretto, una volta inseriti i propri dati ed aperto in cedolino relativo al mese di novembre e confrontandolo con quello degli altri mesi. Un importo più basso sul cedolino di Febbraio è assolutamente normale a causa delle già programmate ritenute IRPEF che hanno già iniziato ad attivarsi nella prima parte del 2021

