Pensioni e pagamento di febbraio 2021: online il cedolino, ecco quando avverrà l'accredito su conto corrente (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'Inps ha provveduto a caricare il cedolino della pensione di febbraio 2021 nell'area riservata di ogni iscritto. La notizia è stata confermata da una recente comunicazione dell'ente, nella quale si ribadisce la possibilità per i pensionati di scaricare la documentazione inerente il nuovo emolumento previdenziale. Il passaggio è importante non solo per sapere quanto si percepirà effettivamente con la nuova mensilità. Il cedolino permette infatti di avere anche un quadro completo in merito alle trattenute, all'applicazione delle addizionali comunali e regionali, oltre ai conguagli relativi alle imposte. In questi giorni Poste Italiane sta completando i pagamenti anticipati delle Pensioni, partiti lo scorso 25 gennaio 2021. La data fissata per l'accredito ...

