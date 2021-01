Pensa che la pistola sia scarica ma parte un proiettile: passa attraverso il muro e uccide un uomo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un 48enne è morto sul colpo mentre dormiva dopo essere stato centrato da un proiettile esploso accidentalmente nella sua casa da un altro uomo Un uomo di 48 anni è accusato di aver ucciso, con un proiettile vagante, un altro uomo che si trovava a letto con la moglie. L’assurda vicenda arriva dalla contea di Harris, in Texas ed è stata confermata dalle autorità: secondo la ricostruzione dei fatti la coppia si trovava nella loro casa a Laurel Creek, vicino a Laurel Arbor, con la figlia adulta ed un ospite 50enne di nome Norez Hargrove, come dichiarato dall’ufficio dello sceriffo della contea di Harris. Hargrove si trovava in soggiorno intorno alle 23.30 e stava maneggiando un’arma da fuoco dalla quale improvvisamente è partito un colpo. Il proiettile sarebbe passato ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un 48enne è morto sul colpo mentre dormiva dopo essere stato centrato da unesploso accidentalmente nella sua casa da un altroUndi 48 anni è accusato di aver ucciso, con unvagante, un altroche si trovava a letto con la moglie. L’assurda vicenda arriva dalla contea di Harris, in Texas ed è stata confermata dalle autorità: secondo la ricostruzione dei fatti la coppia si trovava nella loro casa a Laurel Creek, vicino a Laurel Arbor, con la figlia adulta ed un ospite 50enne di nome Norez Hargrove, come dichiarato dall’ufficio dello sceriffo della contea di Harris. Hargrove si trovava in soggiorno intorno alle 23.30 e stava maneggiando un’arma da fuoco dalla quale improvvisamente è partito un colpo. Ilsarebbeto ...

