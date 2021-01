Pattinaggio di velocità, Coppa del Mondo Olanda 2021: sesto posto del Team Pursuit (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Team Pursuit maschile ha ottenuto un sesto posto, nel corso della prima giornata della tappa di Coppa del Mondo di Heerenveen, in Olanda. Nel palcoscenico glaciale della Thialf, Francesco Betti, Andrea Giovannini e Michele Malfatti hanno chiuso in sesta posizione, un risultato di certo non ottimo per le potenzialità degli esponenti italiani di Pattinaggio di velocità. Gli azzurri hanno fatto registrare un crono di 3’45”744, nel corso della gara vinta dalla squadra norvegese, spesso primatista negli sport invernali. Da segnalare inoltre la qualificazione in finale di mass start per Andrea Giovannini, abile a superare la semifinale dopo un successo che gli ha offerto grande fiducia nei propri mezzi. Nel corso della seconda giornata di ... Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ilmaschile ha ottenuto un, nel corso della prima giornata della tappa dideldi Heerenveen, in. Nel palcoscenico glaciale della Thialf, Francesco Betti, Andrea Giovannini e Michele Malfatti hanno chiuso in sesta posizione, un risultato di certo non ottimo per le potenzialità degli esponenti italiani didi. Gli azzurri hanno fatto registrare un crono di 3’45”744, nel corso della gara vinta dalla squadra norvegese, spesso primatista negli sport invernali. Da segnalare inoltre la qualificazione in finale di mass start per Andrea Giovannini, abile a superare la semifinale dopo un successo che gli ha offerto grande fiducia nei propri mezzi. Nel corso della seconda giornata di ...

