Parte dei 5 stelle accende la miccia contro Renzi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Hanno acceso una miccia che può far esplodere tutto. A poche ore dalle consultazioni tra il Capo dello Stato Sergio Mattarella e il Movimento 5 stelle, una Parte dei grillini apre il fuoco contro Italia Viva. Il pentastallato Pino Cabras, vicepresidente della commissione Esteri alla Camera, deposita un'interrogazione in cui chiede al governo di "sapere come sia possibile che il leader di un partito che fino a pochi giorni fa esprimeva ministri e sottosegretari possa al contempo ricevere compensi da uno Stato straniero". Sotto accusa c'è il viaggio di Matteo Renzi in Arabia Saudita.

