Parma | preso Bani dal Genoa | le cifre dell’operazione

Il Parma ha definito il trasferimento di Mattia Bani dal Genoa: il difensore svolgerà domattina le visite mediche con il club gialloblù. Le cifre Come riportato da Sky Sport, il difensore si trasferirà attraverso la formula del prestito oneroso a 1.5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 5 milioni.

