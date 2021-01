sportli26181512 : Paris Saint-Germain, Verratti e Diallo positivi al Covid: I francesi hanno dato la notizia tramite un comunicato uf… - GamingToday4 : FIFA 21, disponibile il quarto kit del Paris Saint-Germain - maisfutebol : PSG: Verratti e Diallo testam positivo à covid-19 - FutXFan : FIFA 21: disponibile da oggi il quarto kit del PARIS SAINT-GERMAIN - zazoomblog : Da oggi il quarto kit del PARIS SAINT-GERMAIN in FIFA 21 -

Ultime Notizie dalla rete : Paris Saint

PARIGI - Marco Verratti è positivo al Covid , a dare l'annuncio è stato il- Germain che ha comunicato il contagio del centrocampista italiano. Insieme all'ex Pescara, anche Abdou Diallo è risultato infetto. I francesi hanno attivato subito le prevenzioni ...Commenta per primo Brutte notizie in casa- Germain . Marco Verratti e Abdou Diallo sono risultati positivi al coronavirus: entrambi asintomatici, sono in isolamento. Salteranno le sfide con Lorient Nimes e, soprattutto, Marsiglia ...Il Paris Saint-Germain perde due calciatori risultati positivi al Covid. Si tratta di Abdou Diallo e dell’italiano, Marco Verratti. Entrambi sono asintomatici e in isolamento, salteranno la prossima t ...Il Paris Saint-Germain ha annunciato la positività al Covid-19 di Marco Verratti e Abdou Diallo. Dopo l’esito positivo del mister Pochettino, reduce da una settimana di isolame ...