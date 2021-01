Paris Hilton vuole avere dei bambini e ricorre alla fecondazione in vitro (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’ereditiera non è mai diventata mamma Paris Hilton, ereditiera e personaggio dello showbiz ha messo la testa a posto. Dopo vari fidanzati, reality show, ora, con Carter Reum, suo attuale compagno vuole mettere su famiglia. A dirlo la stessa Hilton nel corso di un’intervista rilasciata al podcast “The trend reporter with Mara“: per avere dei figli, in particolare modo vorrebbe due gemelli, la coppia ricorrerà alla fecondazione in vitro. Paris ha spiegato di essere venuta a conoscenza di questa tecnica tramite l’amica Kim Kardashian che ha avuto due figli dall’ormai ex marito Kanye West in maniera naturale e due con una madre surrogata. La Hilton frequenta il suo attuale compagno dal 2019 e ora si dice ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’ereditiera non è mai diventata mamma, ereditiera e personaggio dello showbiz ha messo la testa a posto. Dopo vari fidanzati, reality show, ora, con Carter Reum, suo attuale compagnomettere su famiglia. A dirlo la stessanel corso di un’intervista rilasciata al podcast “The trend reporter with Mara“: perdei figli, in particolare modo vorrebbe due gemelli, la coppiaràinha spiegato di essere venuta a conoscenza di questa tecnica tramite l’amica Kim Kardashian che ha avuto due figli dall’ormai ex marito Kanye West in maniera naturale e due con una madre surrogata. Lafrequenta il suo attuale compagno dal 2019 e ora si dice ...

