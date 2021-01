Papa Francesco, preoccupazione per la sua salute. “Operazione urgente”. “No, solo dieta” (Di venerdì 29 gennaio 2021) C’è preoccupazione per la salute di Papa Francesco. A causa dei forti dolori provocati da una sciatalgia è stato costretto a rinunciare a diverse celebrazioni eucaristiche e a cancellare alcuni impegni pubblici. Poi è arrivata la notizia di un possibile intervento chirurgico per tentare di risolvere il problema. Una notizia che è partita dal settimanale spagnolo Vida Nueva e rilanciata in Italia da Dagospia. Ecco cosa scrive Dago. «Papa Francesco sarà sottoposto a un intervento chirurgico urgente per risolvere i problemi di deambulazione provocati dal nervo sciatico. Che gli procurano “tan dolorosos ahaques”. Lo scrive l’autorevole settimanale spagnolo Vida Nueva...». Papa Francesco dovrà mettersi a dieta A questa ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 29 gennaio 2021) C’èper ladi. A causa dei forti dolori provocati da una sciatalgia è stato costretto a rinunciare a diverse celebrazioni eucaristiche e a cancellare alcuni impegni pubblici. Poi è arrivata la notizia di un possibile intervento chirurgico per tentare di risolvere il problema. Una notizia che è partita dal settimanale spagnolo Vida Nueva e rilanciata in Italia da Dagospia. Ecco cosa scrive Dago. «sarà sottoposto a un intervento chirurgicoper risolvere i problemi di deambulazione provocati dal nervo sciatico. Che gli procurano “tan dolorosos ahaques”. Lo scrive l’autorevole settimanale spagnolo Vida Nueva...».dovrà mettersi aA questa ...

