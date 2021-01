Palmeiras-Santos | pronostico e formazioni

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Sabato 30 gennaio 2021 alle ore 21 lo stadio Maracanà sarà il teatro di, sessantaduesima finale, tutta brasiliana, di Copa Libertadores. I padroni di casa vogliono bissare il successo del 1999, mentre gli ospiti vanno a caccia del quarto trofeo. Come arrivano le due squadre? Ilha conquistato la finale eliminando in semifinale il River Plate non senza qualche sofferenza di troppo e, nonostante un campionato altalenante, possono rendere trionfale la loro stagione. Ilsi presenta a questo appuntamento dopo aver eliminato il Boca Juniors e possono trasformare una stagione anonima in straordinaria, diventanto il club brasiliano ad aver vinto più volte la Libertadores.: le probabili ...

Cancelli chiusi, niente deroghe, vietata la vendita dei biglietti. In un Maracanà vuoto, a causa delle misure governative anti - Covid, ile ilsi affronteranno domani sera (ore 21) a Rio de Janeiro nella finale della Coppa Libertadores . Un derby brasiliano per assegnare la Champions League del Sudamerica : evento quasi ......- SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL Lipsia - Leverkusen (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA Valencia - Elche (Liga) - DAZN 20.45 Inter - Benevento (Serie A) - DAZN e DAZN1 21.00(...scopri le probabili formazioni di Palmeiras-Santos finale della sessantaduesima finale della Copa Libertadores in programma al Maracanà ...La rete tematica Mediaset “20” sempre più casa del grande calcio. Dopo le sfide della Uefa Nations League, arrivano – in esclusiva assoluta per l’Italia – i match della Coppa del Mondo per Club Fifa 2 ...