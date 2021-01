Pallanuoto, domani alla Scandone il Posillipo ospita il Savona (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Stesse compagini che si sono affrontate sabato scorso nella gara di recupero a Savona, stessa voglia di vincere: il Posillipo per mantenere la vetta del Girone, il Savona per riconquistarla. domani alle ore 15.00, in diretta streaming sul sito web ufficiale della FIN www.federnuoto.it, il CN Posillipo ospiterà la RN Savona alla Piscina “Scandone”, ancora a porte serrate, per la sesta ed ultima giornata del girone D di Pallanuoto maschile. Nuovo confronto dunque tra il Posillipo e il Savona, entrambe già qualificate per il girone d’élite. Roberto Brancaccio dovrà fare ancora a meno di Zeno Bertoli e Massimo Di Martire, che scontano la seconda giornata ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Stesse compagini che si sono affrontate sabato scorso nella gara di recupero a, stessa voglia di vincere: ilper mantenere la vetta del Girone, ilper riconquistarla.alle ore 15.00, in diretta streaming sul sito web ufficiale della FIN www.federnuoto.it, il CNospiterà la RNPiscina “”, ancora a porte serrate, per la sesta ed ultima giornata del girone D dimaschile. Nuovo confronto dunque tra ile il, entrambe già qualificate per il girone d’élite. Roberto Brancaccio dovrà fare ancora a meno di Zeno Bertoli e Massimo Di Martire, che scontano la seconda giornata ...

OA_Sport : Pallanuoto: dopo la delusione del Preolimpico ritorna in scena il campionato femminile, con una quarta giornata in… - LaStampa : Pallanuoto femminile, domani l’esordio della Rari Nantes - RivieraSportit : Pallanuoto: domani pomeriggio torna in vasca la Rari Nantes Imperia, prima giornata a Torino - zazoomblog : Pallanuoto Giulia Viacava: “Non vediamo l’ora di scendere in acqua l’Ungheria ci deve temere. Domani non passerà ne… - giornaleradiofm : Pallanuoto donne: preolimpico; Italia-Israele 15-6: (ANSA) - ROMA, 22 GEN - L'Italia ha battuto la Slovacchia 15-6… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto domani Bogliasco, Elena Maggi: 'Proveremo a fare la nostra partita, giocando con voglia e determinazione'

... dal momento che proprio come quelle precedenti anche la sfida di domani potrà essere vista da ... Segno che evidentemente la voglia di pallanuoto in giro c'è e questo è certamente un grande stimolo. A ...

Ok al decreto che permette all'Italia di partecipare alle Olimpiadi con bandiera e inno

...il pericolo di sanzioni dello stesso Comitato Olimpico Internazionale annunciate per domani, data ... Quindi addio a tutte le nostre nazionali, dalla pallavolo al Settebello di pallanuoto. Altro rischio: ...

Pallanuoto. Domani la Rari Nantes Savona ritroverà il Posillipo SvSport.it Pallanuoto, domani alla Scandone il Posillipo ospita il Savona

Napoli – Stesse compagini che si sono affrontate sabato scorso nella gara di recupero a Savona, stessa voglia di vincere: il Posillipo per mantenere la vetta del Girone, il Savona per riconquistarla.

Pallanuoto: domani riparte l’A1 femminile, in programma la quarta giornata

La delusione per il preolimpico fallito a Trieste sarà difficile da digerire. Ora però si ritorna in acqua con i propri club: riparte il campionato di A1 a livello femminile per la pallanuoto. Si torn ...

... dal momento che proprio come quelle precedenti anche la sfida dipotrà essere vista da ... Segno che evidentemente la voglia diin giro c'è e questo è certamente un grande stimolo. A ......il pericolo di sanzioni dello stesso Comitato Olimpico Internazionale annunciate per, data ... Quindi addio a tutte le nostre nazionali, dalla pallavolo al Settebello di. Altro rischio: ...Napoli – Stesse compagini che si sono affrontate sabato scorso nella gara di recupero a Savona, stessa voglia di vincere: il Posillipo per mantenere la vetta del Girone, il Savona per riconquistarla.La delusione per il preolimpico fallito a Trieste sarà difficile da digerire. Ora però si ritorna in acqua con i propri club: riparte il campionato di A1 a livello femminile per la pallanuoto. Si torn ...