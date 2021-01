Palermo, la mafia usa il Covid per il consenso sociale (Di venerdì 29 gennaio 2021) La ricerca del consenso e «la funzione sociale» svolta nel territorio di riferimento, resta cruciale per Cosa nostra. Lo evidenzia il presidente della Corte d’appello di Palermo, Matteo Frasca, nella... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 29 gennaio 2021) La ricerca dele «la funzione» svolta nel territorio di riferimento, resta cruciale per Cosa nostra. Lo evidenzia il presidente della Corte d’appello di, Matteo Frasca, nella...

VittorioSgarbi : #governodincapaci Anche il capo mafia (l'ennesimo) dello Zen (Palermo) prende il reddito di cittadinanza. Non c'è c… - Agenzia_Ansa : #Mafia: boss davano la spesa ai poveri durante il primo lockdown del 2020 Emerge dall'indagine della Dda di Palermo… - carlosibilia : Approfittavano del lockdown per ottenere consenso sociale durante la prima fase dell’emergenza #covid19.la sordida… - Alfonso0070 : RT @NAntimafia: Una rete di aiuti illegali nei confronti delle famiglie indigenti in tempo di Covid, un modo per la mafia di cercare il con… - blogsicilia : I summit di mafia nel bar a due passi dalla prefettura di Palermo - -