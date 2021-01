Palermo: bancarotta fraudolenta, arrestati due imprenditori e sequestrati beni per 650 mila euro (Di venerdì 29 gennaio 2021) Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - Due imprenditori son o stati arrestati, e posti ai domiciliari, dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Palermo, in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'Ufficio Gip del Tribunale del capoluogo. La Gdf ha proceduto, contestualmente, al sequestro di beni e denaro per circa 650 mila euro nonché dell'intero capitale sociale e relativi beni aziendali di 3 società per un valore di circa 1 milione e 700 mila euro. I destinatari del provvedimento cautelare sono i fratelli Vincenzo Abbate di 50 anni e Liborio Abbate di 54 anni, imprenditori attivi nel settore delle pulizie generali di edifici ai quali vengono contestati, a vario titolo, i reati di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021), 29 gen. (Adnkronos) - Dueson o stati, e posti ai domiciliari, dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di, in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'Ufficio Gip del Tribunale del capoluogo. La Gdf ha proceduto, contestualmente, al sequestro die denaro per circa 650nonché dell'intero capitale sociale e relativiaziendali di 3 società per un valore di circa 1 milione e 700. I destinatari del provvedimento cautelare sono i fratelli Vincenzo Abbate di 50 anni e Liborio Abbate di 54 anni,attivi nel settore delle pulizie generali di edifici ai quali vengono contestati, a vario titolo, i reati di ...

TV7Benevento : Palermo: bancarotta fraudolenta, arrestati due imprenditori e sequestrati beni per 650 mila euro... - GDS_it : #Bancarotta fraudolenta per un'impresa di pulizie, arrestati due fratelli imprenditori a #Palermo… - blogsicilia : Bancarotta fraudolenta arrestati due imprenditori a Palermo, sequestrati beni per 2 milioni e mezzo di euro -… -