Padellaro vs Renzi/ Video: 'Gioco al massacro, sfascia governo senza sapere che fare' (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ma il volto de Il Fatto Quotidiano è di un altro parere: "Eliminiamo alcune ipocrisie: nella vita, ma anche in politica, i fatti personali ci sono sempre. Continuare a dire che non ci sono veti è un ... Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ma il volto de Il Fatto Quotidiano è di un altro parere: "Eliminiamo alcune ipocrisie: nella vita, ma anche in politica, i fatti personali ci sono sempre. Continuare a dire che non ci sono veti è un ...

anninavigneto : @antoniopolito1 Padellaro aveva già festeggiato il risultato 1 a 0 per Conte vs Renzi. Stava guardando la partita in sogno. - Tristano_ironic : @vanabeau In un solo colpo Renzi si è levato dalle palle: Travaglio, Padellaro, Gomez e Scanzi, Di Battista, Lezzi… - bepperoca : RT @fattoquotidiano: Governo, Padellaro su La7: “Renzi ha creato il caos perfetto. Il suo capolavoro è stato sfasciare un governo senza sap… - pittapittore : RT @fattoquotidiano: Governo, Padellaro su La7: “Renzi ha creato il caos perfetto. Il suo capolavoro è stato sfasciare un governo senza sap… - Tristano_ironic : @Mov5Stelle In un solo colpo Renzi si è levato dalle palle: Travaglio, Padellaro, Gomez e Scanzi, Di Battista, Lezz… -