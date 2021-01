Oroscopo Branko, oggi 29 gennaio (Di venerdì 29 gennaio 2021) Oroscopo di Branko le previsioni per oggi venerdì 29 gennaio 2021: eccoci finalmente al week end, cosa prevedono gli astri e come sarà l’Oroscopo per i segni dello zodiaco? Ecco a voi qualche anticipazione odierna. Ariete molto desiderato, voglia di evasione per i Gemelli, il Leone ha bisogno di tempo, salto di qualità per la Bilancia, non è mai troppo tardi per il Sagittario, nuovi cambiamenti per l’Acquario. Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 29 gennaio 2021)dile previsioni pervenerdì 292021: eccoci finalmente al week end, cosa prevedono gli astri e come sarà l’per i segni dello zodiaco? Ecco a voi qualche anticipazione odierna. Ariete molto desiderato, voglia di evasione per i Gemelli, il Leone ha bisogno di tempo, salto di qualità per la Bilancia, non è mai troppo tardi per il Sagittario, nuovi cambiamenti per l’Acquario. Articolo completo: dal blog SoloDonna

