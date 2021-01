Orio, l’aeroporto che piace ai passeggeri Cortesia e facilità d’accesso: top in Italia (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’analisi comparativa di soddisfazione dei passeggeri aeroportuali, elaborata da Airports Council International (Aci) World e relativa al quarto trimestre 2020, attribuisce all’aeroporto di Milano Bergamo un indice di soddisfazione di 4,1 su una scala di 5 a livello mondiale, secondo in Italia solo a Roma Fiumicino con 4,3 e superiore alla media degli aeroporti Italiani di 3,9. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’analisi comparativa di soddisfazione deiaeroportuali, elaborata da Airports Council International (Aci) World e relativa al quarto trimestre 2020, attribuisce aldi Milano Bergamo un indice di soddisfazione di 4,1 su una scala di 5 a livello mondiale, secondo insolo a Roma Fiumicino con 4,3 e superiore alla media degli aeroportini di 3,9.

