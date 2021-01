Ora Conte tradito si prepara al voto anticipato. “Faremo una campagna elettorale bellissima” (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Andrò casa per casa e Faremo una bellissima campagna elettorale”. A parlare non è un esponente di Fratelli d’Italia o un deputato leghista. A pensare al voto anticipato è Giuseppe Conte. Scaricato, azzoppato, in bilico. L’avvocato ha già indossato i panni nuovi del capopolo. Dopo le prime consultazioni di Mattarella ha fiutato l’aria. E sa che restare in sella a Palazzo Chigi è sempre più difficile. Conte tradito, si prepara alle elezioni anticipate Insomma, sta già pensando alle urne. A un suo partito di fedelissimi. A una campagna elettorale con i fiocchi. Così, stando ai retroscena del Corriere della Sera, avrebbe confidato ai suoi le prossime mosse. Nessuna pensione, nessun ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Andrò casa per casa euna”. A parlare non è un esponente di Fratelli d’Italia o un deputato leghista. A pensare alè Giuseppe. Scaricato, azzoppato, in bilico. L’avvocato ha già indossato i panni nuovi del capopolo. Dopo le prime consultazioni di Mattarella ha fiutato l’aria. E sa che restare in sella a Palazzo Chigi è sempre più difficile., sialle elezioni anticipate Insomma, sta già pensando alle urne. A un suo partito di fedelissimi. A unacon i fiocchi. Così, stando ai retroscena del Corriere della Sera, avrebbe confidato ai suoi le prossime mosse. Nessuna pensione, nessun ...

