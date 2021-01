“Onestà onestà”: il deputato grillino Riccardo Tucci indagato per evasione fiscale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tegola sul M5S. La storia del partito dell'”onestà onestà” si arricchisce di un nuovo caso imbarazzante. Il deputato del Movimento Cinque Stelle Riccardo Tucci è indagato per evasione fiscale. Secondo l’accusa, avrebbe aiutato un suo cugino, titolare dell’azienda per cui lavorava, ad evadere le tasse, emettendo fatture false per 701.500 euro a fronte di «operazioni oggettivamente inesistenti». Lo leggiamo sul sito di Libero e del Fatto quotidiano. Su richiesta della Procura di Vibo Valentia, “il gip Marina Russo ha emesso un decreto di sequestro preventivo e un’ordinanza di misura cautelare interdittiva nell’ambito di un procedimento penale a carico di cinque soggetti indagati, a vario titolo, per reati ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tegola sul M5S. La storia del partito dell'”” si arricchisce di un nuovo caso imbarazzante. Ildel Movimento Cinque Stelleper. Secondo l’accusa, avrebbe aiutato un suo cugino, titolare dell’azienda per cui lavorava, ad evadere le tasse, emettendo fatture false per 701.500 euro a fronte di «operazioni oggettivamente inesistenti». Lo leggiamo sul sito di Libero e del Fatto quotidiano. Su richiesta della Procura di Vibo Valentia, “il gip Marina Russo ha emesso un decreto di sequestro preventivo e un’ordinanza di misura cautelare interdittiva nell’ambito di un procedimento penale a carico di cinque soggetti indagati, a vario titolo, per reati ...

sbonaccini : Grazie a tutti per la valanga di sostegno, solidarietà, affetto. Ma sono molto tranquillo, perché dell’onestà, del… - lucianonobili : Domando a chi conserva il prezioso esercizio dell’onestà intellettuale: comunque la si pensi su Renzi, su… - ManlioDS : Sciacallo Salvini, la differenza è che la Sindaca #Appendino, onesta e competente, secondo l'accusa avrebbe dovuto… - clafor66 : RT @SecolodItalia1: “Onestà onestà”: il deputato grillino Riccardo Tucci indagato per evasione fiscale - mrzchm : RT @SecolodItalia1: “Onestà onestà”: il deputato grillino Riccardo Tucci indagato per evasione fiscale -