"OMS: Non è necessario indossare la mascherina", l'ennesima bufala pubblicata su Telegraph (Di venerdì 29 gennaio 2021) "OMS: Non è necessario indossare la mascherina". Questo il titolo di uno pseudo articolo pubblicato su Telegraph, che non è di certo l'autorevole testata inglese. Stiamo parlando, piuttosto, di una piattaforma creata dagli sviluppatori dell'app di messaggistica Telegram e sulla quale chiunque è in grado di scrivere e pubblicare, data l'interfaccia intuitiva. Ad oggi è la terza volta in cui ci ritroviamo a smentire i contenuti pubblicati su Telegraph e spacciati per veri dai complottisti. I bufalari e i complottisti usano Telegraph come se fosse un quotidiano d'informazione Per chi non fosse solito frequentare i nostri canali, abbiamo parlato di Telegraph in questo editoriale. I nostri lettori ci hanno segnalato bufale pubblicate ...

