Omicidio Maria Paola | la Procura contesta omicidio volontario al fratello Michele

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLadella Repubblica di Nola (Napoli) hato l’aggravato al 31enneAntonio Gaglione, accusato di aver provocato nella notte tra l’11 e il 12 settembre scorsi, ad Acerra, nel Napoletano, la morte della sorella, 20 anni, facendola cadere a terra mentre era a bordo di uno scooter con il compagno transgender Ciro Migliore. L’ufficio inquirente ha formulato la nuova e più grave ipotesi di reato – Gaglione era stato indagato sin da subito perpreterintenzionale – nell’avviso di chiusura indagini emesso qualche giorno fa; i pm hanno chiesto anche un’ulteriore misura cautelare per Gaglione – che è in carcere dal momento del fatto – ma il Gip di Nola ha respinto ...

maria_demurtas : RT @CHinAzione: @PerutaAntonio @KelleddaMurgia Per l'Onu il principe saudita Bin Salman è colpevole dell'omicidio di Khashoggi! - maria_demurtas : RT @GiorgioSciara01: @AUniversale Cioè davvero? Un grande onore stare davanti a quello che ha commissionato l’omicidio di un giornalista? S… - SecondoPiano : Omicidio Maria Chindamo, Cassazione rigetta ricorso della Dda. Ascone resta libero. - lanzigiuseppe : RT @wganapini: Omicidio Noviello:ad Acerra (NA),i Carabinieri di Caserta e Polizia di Stato (Caserta e Santa Maria C.V.), per DDA di Napoli… - caterita2008 : @alian_maria @La_manina__ Si, magari ha fatto pure qualche indagine sull’omicidio Kashoggi... -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Maria

... a Mestre, a pochi passi dal luogo del suo. A rendergli omaggio, in rappresentanza dell'...Falcon in rappresentanza della San Vincenzo "Taliercio" e dell'Unitalsi Aziendale Triveneto e...Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daBelen (@belenrodriguezreal) Antonino ...Roberta Siragusa, riesaminate le immagini del cadavere: 'Lasciano sgomenti'È stata respinta la richiesta di patteggiamento a un anno e 10 mesi avanzata dalla bidella della scuola Pirelli di Milano in cui perse la vita un bambino di quasi 6 anni, precipitato nella tromba dell ...Aumento di tentati omicidi (19 rispetto ai 7 dell'anno precedente preso in esame), un solo omicidio registrato (-3) ma balzo in avanti dei reti legati alla tecnologia: frodi, truffe e ...