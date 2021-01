Oliviero Toscani | “Con Salvini e Meloni al governo avremmo le pezze al c**o Non sanno fare niente”

Taxistalobbyst : - isladecoco7 : RT @claudio_2022: Oliviero Toscani: 'Chi vota FdI e Meloni è ignorante e poco istruito'. Queste dichiarazioni sono inaccettabili. Questo r… - AmbaAradam : RT @claudio_2022: Oliviero Toscani: 'Chi vota FdI e Meloni è ignorante e poco istruito'. Queste dichiarazioni sono inaccettabili. Questo r… - valterpianezzi : RT @claudio_2022: “Il vaccino? Deve essere obbligatorio, come le tasse”. Il diktat sovietico di Oliviero Toscani. Togliete la parola a qu… - sabrina__sf : RT @claudio_2022: “Il vaccino? Deve essere obbligatorio, come le tasse”. Il diktat sovietico di Oliviero Toscani. Togliete la parola a qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Oliviero Toscani

Altro schifo e altri insulti firmati, il fotografo col chiodo fisso: insultare Matteo Salvini , Giorgia Meloni e tutti quelli che non la pensano come lui, tutti quelli che stanno nel centrodestra. L'ennesimo show di ...Novella Toloni per ilgiornale.itperde il pelo ma non il vizio soprattutto quello di criticare e offendere il centrodestra. Per l'ennesima volta il fotografo toscano si è lasciato andare agli insulti nei ...Alle 17: Gruppi Parlamentari «Movimento 5 Stelle» del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. APPROFONDIMENTI GOVERNO Crisi. «Incarico... ITALIA Matteo Renzi al Quirinale per le consultaz ...Sondaggio Mentana, gode solo Salvini: e il Pd? Non solo, perché anche gli elettori leghisti e di Forza Italia, per l’1,1 per cento ciascuno, potrebbero essere tentati dalla nuova creatura. Le cifre de ...