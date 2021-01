Ok di Ema al vaccino ma efficacia dubbia E in Italia il via libera solo per gli under 65

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Daniela Uva Oggi la decisione. L'Aifa favorevole al limite d'età Garattini: "Giusto, ci sono pochi dati". I timori degli esperti: "Avremo immuni di serie A e di serie B". Berlino: "No agli anziani". È il giorno dell'atteso viadell'Ema aldi AstraZeneca. Un nulla osta alla commercializzazione atteso da tutta Europa. Con un grande punto interrogativo: l'authority darà l'ok alla somministrazione per tutti oper gli65? I Paesi europei iniziano a decidere. L'Aifa, l'autoritàna per il farmaco, sembra intenzionata ad autorizzare l'uso della curaper la popolazione più giovane. Mentre su questo fronte si scontrano anche Germania e Gran Bretagna. L'Ema ha chiarito che l'autorizzazione, che dovrebbe arrivare proprio oggi, ci sarà ...