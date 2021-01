Ok dell’Ema al vaccino Astrazeneca, Speranza: “Notizia incoraggiante” (Di venerdì 29 gennaio 2021) “L’agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino Astrazeneca. È una Notizia incoraggiante. La battaglia contro il virus è ancora complessa, ma avere a disposizione un altro vaccino efficace e sicuro ci da più forza nella campagna di vaccinazione“. Lo ha scritto su twitter il ministro della salute Roberto Speranza a proposito del via libera dell’Agenzia europea del farmaco al vaccino Astrazeneca per le persone dai 18 anni in su. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) “L’agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al. È una. La battaglia contro il virus è ancora complessa, ma avere a disposizione un altroefficace e sicuro ci da più forza nella campagna di vaccinazione“. Lo ha scritto su twitter il ministro della salute Robertoa proposito del via libera dell’Agenzia europea del farmaco alper le persone dai 18 anni in su. SportFace.

Agenzia_Ansa : #Covid, primo rapporto dell'Agenzia Europa del farmaco (#Ema): il vaccino #Pfizer è sicuro. 'I vantaggi continuano… - piersileri : Come auspicato, l'EMA ha appena raccomandato l'autorizzazione subordinata a condizioni per il vaccino di… - RobTallei : Via libera dell'EMA al vaccino di AstraZeneca per tutti i maggiori di 18 anni. - NuovoSud : Covid, via libera dell'Ema al vaccino di AstraZeneca - _portamivia_ : RT @rtl1025: ?? Non sappiamo ancora se il #vaccino #AstraZeneca sia efficace di fronte alle varianti ed abbiamo chiesto all'azienda di forni… -

