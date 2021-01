Oggi i nuovi colori per le Regioni. Come cambia l’Italia (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’Rt nazionale è ancora in calo rispetto a una settimana fa ed è sceso da 0,97 a 0,84 nella settimana 18-25 gennaio. In forte discesa anche l’incidenza dei casi: ora sono 289,35 ogni 100.000 abitanti anziché 339,34 del periodo 4-17 gennaio Il compito Oggi di stabilire con un’ordinanza in quale colore collocare ciascuna regione è del Ministro Speranza Tale valutazione, Come è noto, è la risultante di 21 indicatori differenti. Le Regioni con rischio moderato sono Abruzzo, Friuli Venezia Giulia , Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Provincia di Bolzano (ad alto rischio di progressione), Provincia di Trento, Puglia e Toscana. Rischio basso per Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Molise (ad alto rischio progressione), Piemonte, Sardegna, Sicilia, Val d’Aosta e Veneto. Indice rt di ogni singola regione o provincia ... Leggi su udine20 (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’Rt nazionale è ancora in calo rispetto a una settimana fa ed è sceso da 0,97 a 0,84 nella settimana 18-25 gennaio. In forte discesa anche l’incidenza dei casi: ora sono 289,35 ogni 100.000 abitanti anziché 339,34 del periodo 4-17 gennaio Il compitodi stabilire con un’ordinanza in quale colore collocare ciascuna regione è del Ministro Speranza Tale valutazione,è noto, è la risultante di 21 indicatori differenti. Lecon rischio moderato sono Abruzzo, Friuli Venezia Giulia , Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Provincia di Bolzano (ad alto rischio di progressione), Provincia di Trento, Puglia e Toscana. Rischio basso per Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Molise (ad alto rischio progressione), Piemonte, Sardegna, Sicilia, Val d’Aosta e Veneto. Indice rt di ogni singola regione o provincia ...

