Oeconomicus e le condizioni per la ripresa

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Riportiamo qui la seconda nota dell’Ambasciatore di Arithmós presso. Dati tendenziali I cittadini dihanno un interesse quasi fanatico per le tendenze dei dati storici che determinano le loro azioni. I dati di tendenza presentano un mondo simmetrico ai cittadini di. Purtroppo un tale mondo non esiste. La perdita di produzione che si verifica durante un crollo pari a quello causato dalla pandemia è permanente. Il vecchio treno deragliato dell’economia non verrà rimesso in carreggiata. Quindi, addio alle tendenze storiche, come ebbe a scrivere al tempo della Grande Recessione Samuel Brittan in una nota del suo diario di viaggio (“Goodbye to the pre-crisis trend line”), pubblicata sul Financial Times il 29 ottobre 2009. Dati finalista attraversando un periodo di “dati ...