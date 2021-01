Occupa appartamento e inizia a svuotarlo, 41enne arrestato a Caserta (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Ha Occupato abusivamente, in un rione in pieno centro a Caserta, l’appartamento di un’altra persona, in quel momento assente, e ha poi iniziato a svuotarlo di mobili e suppellettili, ma è stato visto dalla Polizia di Stato e arrestato. In manette è finito il 41enne Guerruccio Della Ventura, già noto alle forze dell’ordine; con lui anche un complice è andato in cella, il 44enne Francesco Scandalora. La vicenda dell’Occupazione abusiva è venuta alla luce quando la Polizia ha fermato Della Ventura, che con l’amico stava portando già dall’abitazione Occupata dei mobili, caricandoli su un furgoncino. E’ così emerso che il 41enne, qualche giorno fa, aveva ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Hato abusivamente, in un rione in pieno centro a, l’di un’altra persona, in quel momento assente, e ha poito adi mobili e suppellettili, ma è stato visto dalla Polizia di Stato e. In manette è finito ilGuerruccio Della Ventura, già noto alle forze dell’ordine; con lui anche un complice è andato in cella, il 44enne Francesco Scandalora. La vicenda dell’zione abusiva è venuta alla luce quando la Polizia ha fermato Della Ventura, che con l’amico stava portando già dall’abitazioneta dei mobili, caricandoli su un furgoncino. E’ così emerso che il, qualche giorno fa, aveva ...

Tramite la rottura del portoncino di ingresso, l'uomo si era introdotto illecitamente nell'appartamento di proprietà di una persona temporaneamente dimorante in un altro comune. Il provvedimento è ...

