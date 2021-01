NVP | nel 2020 ricavi a 6 | 3 milioni

(Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – NVP registraal 31 dicembrepari a circa 6,3di euro contro i 7,3di euro al 31 dicembre 2019 ed un valore della produzione a circa 7,3di euro (7,7al 31 dicembre 2019). Irealizzati in Italia ammontano a circa 5,4di Euro mentre “gli effetti della pandemia hanno penalizzato irealizzati all’estero soprattutto a causa di una forte riduzione degli eventi sportivi internazionali”. Quanto al primo semestre – fa sapere la società nella nota dei conti – “è stato fortemente condizionato dall’inizio della pandemia e dai primi lockdown nazionali ed internazionali, conpari a 1,3di euro, in contrazione rispetto a 3 ...

