Nuovo Quattroruote - Scopri il numero di febbraio - VIDEO

(Di venerdì 29 gennaio 2021)difa scoccare i 65 anni di storia della testata e analizza al microscopio tre temi di grande interesse: gli ottimi affari che si possono fare nei concessionari, dove è possibile trovare modelli super scontati grazie agli incentivi (e non solo); il grande dibattito sulle elettriche, riacceso dalle dichiarazioni di Akio Toyoda; e il futuro di Stellantis, in particolare quello dei brand italiani e delle attività produttive a essi collegati. Insomma, la carne al fuoco è tanta, anche sul fronte dei nuovi modelli e delle Prove su strada: che ne dite di un sano ritorno all'off-road con la Land Rover Defender a passo corto, della sfida a suon di cavalli tra Ford Focus ST e Renault Mégane RS, o del duello in famiglia tra la Volkswagen Golf TDI e la variante ibrida plug-in? Senza contare la nuova collana Il podio dei capolavori, al via ...

motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Quattroruote, Fiat 500 elettrica è la Novità dell'Anno 2021) è stato pubblicato su Mo… - UBrignone : RT @quattroruote: Con il restyling, sulla #Citroën #C3 #Aircross debuttano un nuovo frontale e un infotainment aggiornato. In gamma motori… - quattroruote : Con il restyling, sulla #Citroën #C3 #Aircross debuttano un nuovo frontale e un infotainment aggiornato. In gamma m… - chevida : Texa - Flotte e diagnosi hanno un nuovo capo @ANIASA_ @TEXAcom su - dinoadduci : Texa - Flotte e diagnosi hanno un nuovo capo -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Quattroruote

Quattroruote

rinvio per il Salone di Los Angeles a causa della crisi sanitaria in corso: la manifestazione aprirà al pubblico " pandemia permettendo - dal 19 al 28 novembre, ma le novità saranno presentate ...L'apprezzamento da parte dei lettori diriflette la tendenza del mercato. A partire ...notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche! Clubalfa.it è stato selezionato dal...ROMA – Continuano i premi e i riconoscimenti per la nuova Fiat 500 elettrica. La prima vettura completamente elettrica della casa del Lingotto, inserita nella shortlist per il titolo di “Car of the ye ...ROMA - Per i lettori di Quattroruote Fiat Nuova 500 è la Novità dell’Anno 2021. Con il 17,2% delle preferenze la nuova elettrica torinese ha conquistato il gradino più ...