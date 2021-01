Nuova ordinanza, ufficiale: la Lombardia passa in zona gialla (Di venerdì 29 gennaio 2021) Prima rossa, poi arancione, quindi gialla. La Lombardia cambia colore per la terza volta in pochi giorni ed entra a far parte della schiera di regioni in cui il rischio è diventato meno concreto e dove non ci saranno restrizioni pesanti come nelle regioni rimaste in zona arancione (nessuna in zona rossa). La Nuova ordinanza del ministro della salute Speranza è chiara: la Lombardia passerà in zona gialla a partire da domenica 31 gennaio. Come si legge nel testo, soltanto Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano saranno in zona arancione. Raggiante il governatore Attilio Fontana: “Mi ha appena chiamato il ministro della Salute, Roberto Speranza. La Lombardia ... Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) Prima rossa, poi arancione, quindi. Lacambia colore per la terza volta in pochi giorni ed entra a far parte della schiera di regioni in cui il rischio è diventato meno concreto e dove non ci saranno restrizioni pesanti come nelle regioni rimaste inarancione (nessuna inrossa). Ladel ministro della salute Speranza è chiara: lapasserà ina partire da domenica 31 gennaio. Come si legge nel testo, soltanto Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano saranno inarancione. Raggiante il governatore Attilio Fontana: “Mi ha appena chiamato il ministro della Salute, Roberto Speranza. La...

