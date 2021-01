(Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo la triste esperienza di Firenze Patrickprova a rilanciarsi. Il giovane attaccante prodotto del vivaio del, di proprietà del Wolverhampton passa ufficialmente in prestito secco al Valencia dove giocherà per i prossimi sei mesi. Il centravanti si giocherà tutto da qui al prossimo giugno visto che non ci sono riscatti fissati nell’operazione tra i due club. Valencia si conferma ancora terra per gli attaccanti italiani qualche anno dopo il passaggio dal club spagnolo di Simone Zaza, attualmente al Torino.caption id="attachment 796914" align="alignnone" width="594" Getty/caption ITA Sport Press.

llorentefer19 : Molto felice di iniziare questa nuova avventura con la squadra del @Udinese_1896 Darò il massimo per questa maglia… - MateoMusacchio5 : Ciao milanisti, eccomi a salutarvi tutti quanti prima dell’inizio della mia nuova avventura con un’altra maglia. Ho… - ilfoglio_it : Ha annunciato che è pronto a lasciare il M5s. Punta a un partito con Casaleggio e agli iscritti di Rousseau. Alessa… - Nives_Chiara : RT @MateoMusacchio5: Ciao milanisti, eccomi a salutarvi tutti quanti prima dell’inizio della mia nuova avventura con un’altra maglia. Ho la… - ItaSportPress : Nuova avventura per Cutrone. L'ex Milan e Fiorentina riparte dalla Spagna - -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova avventura

TUTTO mercato WEB

E così dopo un anno e mezzo lascia Firenze e l'Inghilterra, pronto ad unain Spagna.Patrick Cutrone è pronto a lasciare nuovamente la Premier League. Il calciatore italiano dei Wolves ad un passo dal trasferimento al Valenciaa sorpresa per Patrick Cutrone. L'attaccante, che pochi giorni fa ha lasciato la Fiorentina, per far ritorno ai Wolves, sembrava destinato a giocare nuovamente in Serie A ma non ...Per Cutrone l’avventura in Spagna sarà la terza dall’inizio della stagione dopo Fiorentina e Wolverhampton. Gli spagnoli chiudono con i Wolves per un prestito secco: nella storia del club tanti italia ...Nuova avventura per Faragò in Emilia Romagna, alla corte di Mihajlovic. Dopo le visite mediche, il terzino destro classe ’93 arriva in prestito con diritto di riscatto. Con Calabresi diretto in Sardeg ...